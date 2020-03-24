Укрзализныця назначила еще два скоростных поезда Интерсити+ Перемышль (Пшемысль) - Киев для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров. Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Напомним, что ранее Укрзализныця отправила уже восемь специальных поездов Интерсити + Перемышль - Киев для перевозки граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Также поезд "4 столицы", выполнил специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.

Ранее "Страна" сообщала, что число заразившихся коронавирусом в Германии за сутки достигло 5 тысяч человек.

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