Гораздо больше людей в Великобритании, чем оценивалось ранее, могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.

Об этом пишет Financial Times.

Известно, что на данный момент в Великобритании коронавирусом заражены 8136 человек и 422 человека погибли от инфекции.

Согласно построенной специалистами в Оксфордском университете модели, данные которой приводит газета, зараженными могут быть до половины всех жителей страны.

Как рассказала руководитель исследования, профессор в области теоретической эпидемиологии Сунетра Гупта, если полученные учеными результаты подтвердятся, это будет означать, что менее 1 человека из тысячи инфицированных имеют достаточно серьезные симптомы болезни, чтобы получать лечение в больнице.

"Нам нужно немедленно начать широкомасштабные серологические исследования, проверить каждого, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы находимся сейчас", - считает она.

По расчетам специалистов Оксфордской группы по изучению влияния экологии на развитие инфекционных заболеваний, вирус мог появиться в Великобритании ранее середины января и с того времени незаметно распространяться еще задолго до того, как первый случай передачи от человека к человеку на территории страны был официально зарегистрирован.

Газета отмечает, что выводы исследовательской группы значительно отличаются от позиции и эпидемиологического моделирования Имперского колледжа Лондона, который сильно повлиял на государственную политику в сфере сдерживания коронавируса.

Financial Times указывает, что эксперты Оксфорда придерживаются мнения, что коронавирус нового типа перестанет распространяться с приобретением населением так называемого группового иммунитета - ситуации, когда значительная часть населения заразится вирусом и получит иммунитет.

Газета подчеркивает, что выводы оксфордских специалистов пока не подтверждены. Однако если научное сообщество их признает, это может означать, что значительная часть населения Великобритании уже приобрела групповой иммунитет. В таком случае ограничительные меры для социального дистанцирования могут быть сняты гораздо раньше, чем планируется на данный момент.

Ранее "Страна" информировала, что число заразившихся коронавирусом в Германии за сутки достигло 5 тысяч человек.

Также мы сообщали, что число жертв коронавируса во Франции превысило тысячу человек.