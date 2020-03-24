Больше 30 киевлян больны коронавирусом. Фото: Facebook/ Vitaliy.Klychko

В украинской столице зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в Киеве выросло до 31 человека. 

Об этом сообщил в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Третий заболевший, 51-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Скриншот из Facebook Виталия Кличко

Кличко добавил, что сейчас "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Как писала "Страна", 24 марта у внефракционного народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию.

Также мы  сообщали, что сегодня в Ирпене коронавирус нашли у беременной женщины.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.