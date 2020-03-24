В украинской столице зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в Киеве выросло до 31 человека.

Об этом сообщил в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Третий заболевший, 51-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Кличко добавил, что сейчас "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Как писала "Страна", 24 марта у внефракционного народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию.

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