В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.

В Китае была зарегистрирована первая в мире вспышка коронавируса. Однако в КНР уверены, что этот вирус мог прийти из США.

"Страна" приводила главные отличительные симптомы при заражении коронавирусом.