В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.
Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.
Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.
После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.
Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.
Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.
Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.
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