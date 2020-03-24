В Испании за сутки от коронавируса погибли больше 500 человек
Число смертельных случаев от коронавируса в Испании за сутки выросло на 514 человек.
Об этом сообщает SkyNews.
Сообщается, что общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 2696. Более того, за день коронавирусом заразились более 6 тысяч испанцев.
Больницы в стране испытывают большие трудности из-за постоянного наплыва критических пациентов.
По данным университета Джона Хопкинса, количество инфцированных COVID-19 в Испании составляет более 39 тыс. человек.
По другим данным, в стране заразились 39 676 человек, и погибли 2800 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что число жертв коронавируса во Франции превысило тысячу человек.
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