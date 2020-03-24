Число смертельных случаев от коронавируса в Испании за сутки выросло на 514 человек.

Об этом сообщает SkyNews.

Сообщается, что общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 2696. Более того, за день коронавирусом заразились более 6 тысяч испанцев.

Больницы в стране испытывают большие трудности из-за постоянного наплыва критических пациентов.

По данным университета Джона Хопкинса, количество инфцированных COVID-19 в Испании составляет более 39 тыс. человек.

По другим данным, в стране заразились 39 676 человек, и погибли 2800 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что число жертв коронавируса во Франции превысило тысячу человек.

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