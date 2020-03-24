Мэры итальянских городов при помощи мата и угроз расправы запрещают жителям нарушать карантин. Видео
Главы итальянских регионов и мэры городов записали ролики, в которых мотивируют сограждан соблюдать карантин. В них чиновники не гнушаются крепких слов, крика и даже угроз.
Например, президент Кампании Винченцо Де Лука призвал перенести вечеринки по случаю выпускных.
"До меня дошли новости, что кое-кто хотел бы провести вечеринку по случаю выпуска. Мы отправим к вам карабинеров. С огнеметами. Выпускной? Сделайте его через два, три, четыре месяца. В это невозможно поверить", - сказал президент.
Мэр города Бари высказался более эмоционально.
"Я обращаюсь ко всем вам. Куда вы, бл@дь, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, видимо, больная простата!" - сказал градоначальник.
Мэр коммуны Гуальдо-Тадино вышел погонять людей на улицы с криками: "Вы не можете играть здесь в пинг-понг! Идите домой, поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города. Я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны оправдания. Вы должны быть дома".
Мэра города Лючеро возмутило использование мобильных парикмахерских.
"Пользуетесь мобильными парикмахерскими? Зачем? Вы понимаете, что гроб у вас будет закрытый? Кто вас вообще увидит в закрытом гробу?" - задал он риторический вопрос.
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