Главы итальянских регионов и мэры городов записали ролики, в которых мотивируют сограждан соблюдать карантин. В них чиновники не гнушаются крепких слов, крика и даже угроз.

Например, президент Кампании Винченцо Де Лука призвал перенести вечеринки по случаю выпускных.

"До меня дошли новости, что кое-кто хотел бы провести вечеринку по случаю выпуска. Мы отправим к вам карабинеров. С огнеметами. Выпускной? Сделайте его через два, три, четыре месяца. В это невозможно поверить", - сказал президент.

Мэр города Бари высказался более эмоционально.

"Я обращаюсь ко всем вам. Куда вы, бл@дь, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, видимо, больная простата!" - сказал градоначальник.

Мэр коммуны Гуальдо-Тадино вышел погонять людей на улицы с криками: "Вы не можете играть здесь в пинг-понг! Идите домой, поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города. Я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны оправдания. Вы должны быть дома".

Мэра города Лючеро возмутило использование мобильных парикмахерских.

"Пользуетесь мобильными парикмахерскими? Зачем? Вы понимаете, что гроб у вас будет закрытый? Кто вас вообще увидит в закрытом гробу?" - задал он риторический вопрос.

Как писала "Страна", по числу смертей от коронавируса Италия почти в два раза опередила Китай.

Мы также рассказывали, что власти страны закрыли все предприятия, кроме самых необходимых.