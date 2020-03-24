Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило во Франции 1 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Трансляция велась на странице министерства социальных дел и здравоохранения в Twitter, передает ТАСС.

"По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тыс. человек, то есть увеличилось на 240 за сутки. Число заразившихся возросло за сутки почти на 2,5 тыс. и составляет 22,3 тыс. человек", - сказал Саломон. "Франция имеет дело с эпидемией невиданных для нее масштабов, эпидемией сильной и быстро распространяющейся", - отметил он.

Эксперт сообщил, что в настоящее время госпитализированы 10176 больных. При этом в реанимации находятся 2516 человек, их число выросло за сутки на 434. Треть помещенных в реанимацию - лица старше 60 лет. 85% умерших составляют люди в возрасте от 70 лет.

За время распространения заболевания на французской территории выздоровел 3281 человек. В настоящее время в стране продолжают существовать восемь крупных очагов распространения инфекции.

Говоря о противодействии эпидемии, Саломон проинформировал, что во Франции "будет резко увеличено число проверок на вирус". Так, в настоящее время ежедневно их проводится 9 тысяч, к концу недели этот показатель возрастет на 10 тыс., а в последующие недели - еще на 10 тыс.

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