В Ирпене Киевской области полиция оцепила дом, у одной из жительниц которого есть подозрение на коронавирус. Правоохранители запретили людям покидать свои квартиры.

Об этом "Стране" сообщили жильцы дома.

Оцепленный дом - это жилой комплекс "Лемонграсс" на улице Тургеневской. Там живет девушка с подозрением на коронавирус.

Информацию об оцеплении подтвердил мэр города Владимир Карплюк. Он обещает передавать жильцам, которым сейчас запрещено выходить из квартир, продукты и лекарства. Однако мэр опровергает сообщения о том, что всех закроют по квартирам на 14 дней. Карплюк уверяет, что после дезинфекции разрешат выходить из дома.

Видео: Facebook/ markushinoleksa

Ранее "Страна" сообщала, что в Ирпене коронавирус нашли у беременной женщины, чей первый тест на Covid-19 был отрицательным.

Мы также писали, что в городской больнице Днепра умер житель Каменского с подозрением на коронавирус.