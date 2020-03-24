Столичные мошенники обманули китайца при продаже ткани для масок
Для многих аферистов карантин стал благодатным временем, чтобы обманывать доверчивых обывателей. Жертвой одного из мошенников стал гражданин Китая.
Об этом "Стране" рассказали на условиях анонимности наши источники в МВД.
Вчера в правоохранительные органы Киева обратился гражданин Китайской Народной Республики, которого обвели вокруг пальца столичные аферисты из выдуманной фирмы по продаже ткани для использования в медицине.
Злоумышленники создали в интернете сайт несуществующей фирмы, которая якобы торгует материалами медицинского назначения. Предложением фирмы заинтересовался китайский бизнесмен, которому требовалась ткань для пошива медицинских масок и защитных костюмов. Списываясь с украинцами по интернету, китаец не предполагал, что имеет дело с мошенниками.
Представители липовой фирмы попросили его перечислить на один из электронных кошельков, которые невозможно отследить, около 50 тысяч гривен аванса. Они убедили клиента рассуждениями о том, что в условиях мировой пандемии коронавируса их товар дефицитный, и нужно закрепить намерения о покупке крупной партии. Доверчивый китаец послушно выполнил просьбу, после чего "поставщики тканей" перестали выходить на связь.
Возмущенный представитель КНР обратился в столичную полицию. Сейчас полицейские в рамках уголовного производства, заведенного по ч.2 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное группой лиц), разыскивают предприимчивых "продавцов". В случае поимки им грозит наказание до 3 лет лишения свободы.
Ранее "Страна" рассказывала, как устроены схемы мошенничества на интернет-продажах.
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