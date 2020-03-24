Для многих аферистов карантин стал благодатным временем, чтобы обманывать доверчивых обывателей. Жертвой одного из мошенников стал гражданин Китая.

Об этом "Стране" рассказали на условиях анонимности наши источники в МВД.

Вчера в правоохранительные органы Киева обратился гражданин Китайской Народной Республики, которого обвели вокруг пальца столичные аферисты из выдуманной фирмы по продаже ткани для использования в медицине.

Злоумышленники создали в интернете сайт несуществующей фирмы, которая якобы торгует материалами медицинского назначения. Предложением фирмы заинтересовался китайский бизнесмен, которому требовалась ткань для пошива медицинских масок и защитных костюмов. Списываясь с украинцами по интернету, китаец не предполагал, что имеет дело с мошенниками.

Представители липовой фирмы попросили его перечислить на один из электронных кошельков, которые невозможно отследить, около 50 тысяч гривен аванса. Они убедили клиента рассуждениями о том, что в условиях мировой пандемии коронавируса их товар дефицитный, и нужно закрепить намерения о покупке крупной партии. Доверчивый китаец послушно выполнил просьбу, после чего "поставщики тканей" перестали выходить на связь.

Возмущенный представитель КНР обратился в столичную полицию. Сейчас полицейские в рамках уголовного производства, заведенного по ч.2 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное группой лиц), разыскивают предприимчивых "продавцов". В случае поимки им грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как устроены схемы мошенничества на интернет-продажах.

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