На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает CNN Chile.

Речь идет о взрослом пациенте, он находится в стабильном состоянии. Теперь власти острова разыскивают всех, кто мог контактировать с первым заболевшим.

Остров Пасхи - территория Чили. Он считается самым удаленным населенным островом в мире.

Отметим, что в Чили зарегистрировано 632 случая заболевания коронавирусом, один человек погиб, восемь вылечились. В этой связи президент страны распорядился ввести комендантский час с 22:00 до 05:00 ежедневно, начиная с 22 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что США догоняют Италию по количеству зараженных коронавирусом.

Также мы информировали, что Украина договорилась о безвизе с островным государством Гренада.