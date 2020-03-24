У внефракционного народного депутата Сергея Рудика, который только в ноябре принес присягу, тесты показали коронавирусную инфекцию.

Об этом в комментарии 4 каналу сообщила другая внефракционная нардеп Виктория Гриб.

"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус", - рассказала Гриб.

Видео: Facebook/ 4newskyiv

Гриб добавила, что сама с Рудиком в последний раз общалась 17 марта.

Также она предположила, от кого заболевший коллега мог заразиться. По ее словам, в тот же день, 17 марта, Рудик общался с Сергеем Вельможным, у которого позже диагностировали коронавирус.

Рудик стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко.