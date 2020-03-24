Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ он подписал во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.
"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора", – говорится в документе.
Напомним, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов.
Также мы писали, что в Госбюро расследований, где раньше работала Венедиктова, нашли ей замену.
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