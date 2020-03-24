Ирину Венедиктову ввели в состав СНБО, фото: фото: kompravpol.rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ он подписал во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора",  – говорится в документе.

Указ президента Украины

Напомним, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов.

Также мы писали, что в Госбюро расследований, где раньше работала Венедиктова, нашли ей замену.

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