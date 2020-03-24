Внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 26 марта, не будет. По предварительным сведениям, его перенесли на субботу.

Об этом "Стране" сообщили народные депутаты.

Народным избранникам пришла рассылка со следующим текстом: "Добрый вечер, уважаемые народные депутаты! Информируем вас, что в четверг внеочередного заседания не будет. В пятницу состоится заседание фракции, ориентировочно с 12:00-14:00. В субботу будет внеочередное заседание ВР. С уважением, Секретариат фракции".

Как ранее писала "Страна", в понедельник стало известно о запланированном на четверг внеочередном заседании парламента. О том, что оно состоится, сообщали спикер Дмитрий Разумков и "слуга народа" Александр Качура.

Однако сегодня появилась информация об отмене заседания.