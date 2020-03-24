Во вторник, 24 марта, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус Covid-19.

"Сегодня вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское. Как сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы" - сообщает Telrgram-канал политика "Страны".

По состоянию на утро 24 марта в Украине было 97 подтвержденных случаев Covid-19. Об этом сообщало Министерство здравоохранения.

Напомним, что власти Днепра с 26 марта остановят общественный транспорт.

Также мы писали, что в Киеве медики не принимают больных с симптомами коронавируса без декларации с семейным врачом. Об этом сообщил один из заболевших с симптомами ОРВИ.