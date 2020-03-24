Тесты трех военнослужащих на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" дали положительный результат на коронавирус. Заболевших должны увезти с корабля по воздуху.

Об этом сообщил во вторник и.о. министра ВМС Томас Модли, пишет РИА Новости.

"Три случая Covid-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца "Теодор Рузвельт". Это первые случаи коронавируса на корабле, несущем дежурство. Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня", - сказал он в ходе онлайн-конференции.

Всего на авианосце служат 5 тысяч человек. "Теодор Рузвельт" в январе нынешнего года вышел из города Сан Диего (штат Калифорния).

Ударная группа из шести кораблей находилсь в водах Южно-Китайского моря, чтобы провести там военные учения.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 400 тысяч.

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