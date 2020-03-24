Внеочередное заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, может не состояться. Об этом сказано в сообщении, которые пришло во внутрифракционный чат "слуг народа".

"Коллеги, добрый вечер! Четверг отменяется", - гласит сообщение, которое переслали "Стране" депутаты от "Слуги народа".

Как писала "Страна", подготовку к заседанию 26 марта позавчера в эфире канала "Украина" анонсировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Позже слова председателя Рады подтвердил народный депутат Александр Качура в своем Telegram-канале. "Итак. В четверг утром состоится встреча фракции "Слуга народа". После внеочередное заседание Верховной Рады", - написал Качура 23 марта.

По какой причине ожидаемое заседание отменилось, пока не известно.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада отказалась от почетного караула на время карантина.