К вечеру 24 марта в мире более 409 тысяч человек заразились новым типом коронавируса.

Такие данные приведены на интерактивной карте на сайте американского университета Джонса Хопкинса, которая обновляется на основе данных, поступающих из разных стран.

К настоящему моменту подтверждено 409 014 случаев заражения.

От осложнений, вызванных заражением коронавирусом, ко вторнику скончались 18 246 человек. Лидером по показателям смертности является Италия (6 820 летальных исходов). На втором месте остается китайская провинция Хубэй, на третьем - Испания.

Более 106 тысяч человек (четвертая часть зараженных) благополучно выздоровели, о чем свидетельствуют данные университета.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня коронавирус нашли у двух жителей Тернопольской области. А в Ирпене под Киевом подтвердилось заражение у беременной женщины.