Президент Российской Федерации Владимир Путин внес практически всю территорию Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте официальных документов.

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского.

А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Отметим, что пограничники смогут пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.

Напомним, что в Крыму зафиксировали шесть новых случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса в Крыму грозят уголовной ответственностью тем, кто был за границей по украинскому паспорту и скрывает это.