Во вторник, 24 марта, США догоняют Италию по количеству зараженных коронавирусом Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

К вечеру вторника там было зафиксировано 50 206 случаев заражения и 606 смертельных исходов.

Больше всего смертей в штатах Нью-Йорк (210 человек), Вашингтон (110 человек) и Луизиане (34 человека).

США находятся на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Его опережает только Китай (более 81 591) и Италия (69 176).

Во всем мире количество зараженных коронавирусом к вечеру 24 марта составляет 409 014 человек.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.

Также он назвал лекарства от малярии возможным эффективным средством при лечении коронавируса Covid-19.