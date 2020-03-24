Дональд Трамп, который считает лекарство от малярии эффективным при коронавирусе, заявил, что США не будут вводить всеобщий карантин как в других странах.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

"Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты Америки, самую успешную страну в мире. Нам нужно вернуться к работе", - заявил президент США.

Он добавил, что из-за гриппа умирают тысячи людей, но никогда из-за этого не "отключали" всю страну.

"Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - сказал Трамп.

По его словам, еще больше людей можно потерять не из-за гриппа, а если США окажутся в обширной рецессии или депрессии.

"Можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней. У нас были лучшие экономические показатели в истории страны три недели назад, а потом неожиданно все пришлось остановить", - сообщил глава Белого дома.

Напомним, что ранее ведущая деловая газета США призвала власти не допустить полной остановки экономики страны из-за эпидемии коронавируса.

А Трамп ранее заявлял, что лечение проблемы не должно быть хуже самой проблемы и дал понять, что не намерен вводить в стране тотальный карантин.

По состоянию на 22:00 24 марта в США было 50 206 случаев заражения и 606 смертельных исходов.

Напомним, что в ВОЗ сообщили, что США станут новым мировым эпицентром распространения коронавируса.

Также мы писали, что главный хирург США Джером Адамс заявил, что ситуация с коронавирусом в США на этой неделе заметно ухудшится.