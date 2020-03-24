Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны в период карантина в период пандемии коронавируса.

Об этом говорится в письме генсека лидерам "двадцатки", говорится на сайте ООН.

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с Covid-19", - говорится в письме. "Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул генсек.

Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерриш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас". "Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.

Cаммит "двадцатки" пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Напомним, что генсек ООН из-за эпидемии коронавируса призвал прекратить все войны в мире.

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