Трамп назвал божьим даром препараты от малярии, которые применяют для лечения при коронавирусе
Дональд Трамп заявил, что лекарства для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса, могут быть "божьим даром".
Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме.
"Я думаю, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть очень, очень хорошим. Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром Господа. Если они сработают, это изменит все", - сказал Трамп и привел пример, когда американец вылечился после приема препаратов от малярии.
Клинические испытания гидроксихлорохина и азитромицина начнутся сегодня в Нью-Йорке. Между тем, ряд американских СМИ подверг сомнению предположение Трампа, что эти препараты могут победить Covid-19.
Напомним, что ранее ВОЗ заявила, что "Арбидол" неэффективен при Covid-19.