Дональд Трамп заявил, что лекарства для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса, могут быть "божьим даром".

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Я думаю, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть очень, очень хорошим. Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром Господа. Если они сработают, это изменит все", - сказал Трамп и привел пример, когда американец вылечился после приема препаратов от малярии.

Клинические испытания гидроксихлорохина и азитромицина начнутся сегодня в Нью-Йорке. Между тем, ряд американских СМИ подверг сомнению предположение Трампа, что эти препараты могут победить Covid-19.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила, что "Арбидол" неэффективен при Covid-19.

А вот ибупрофен все-таки применять можно.