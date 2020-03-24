Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Киевской области - в Ирпене. Новый вирус обнаружен у беременной женщины.

Об этом сообщается в Facebook мэра Бучи со ссылкой на и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушина.

Маркушин заявил об официально подтвержденном случае заболевания коронавирусом у молодой жительницы Ирпеня.

"В Ирпене первый случай: есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный", - отметил Маркушин.

Окончательно подтвердить диагноз должны врачи клиники, куда направили женщину, где ей сделают повторный ПЦР-анализ.

Власти города пообещали провести неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.

Как писала "Страна", количество зараженных в Украине подбирается к сотне.

Мы также сообщали, какие два симптома должны в первую очередь настораживать при подозрении на коронавирус.