Влиятельный украинский политик Валерий Хорошковский лег в больницу с подозрением на коронавирус. По другим данным, тест на инфицирование коронавирусом уже дал положительный результат.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По словам парламентария, Хорошковский поступил в Александровскую клиническую больницу Киева. Врачи проверяют его диагноз Сovid-19.

"Наша Александровская больница забита и депутатами, и чиновниками. Вчера поступил, по моей информации, и подтвердился коронавирус, а сейчас перепроверяют, у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста", - рассказал Кива.

Видео: YouTube/ НАШ

Слова Кивы подтвердил и его однопартиец Вадим Рабинович. "Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - коротко написал Рабинович в соцсети Facebook.

В тоже время, по информации журналистов программы "Схемы", у Хорошковский пока лишь подозревается на коронавирус.

"Валерий Хорошковский попал в Александровской больнице Киева с подозрением на заражение коронавируса. Об этом журналистам «Схем» сообщили два высокопоставленных источника, одно из них - в правительстве, другое - из близкого окружения Хорошковского", - пишут "Схемы".

Журналисты обратились за комментарием к самому Хорошковскому. Тот не подтвердил, но и не опроверг сведения о том, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - сказал олигарх.

В тоже время источник "Схем" в правительстве сказал, что у Хорошковского уже развилось двустороннее воспаление легких.

Также "Схемы" рассказали, что олигарх на частном самолете 20 марта прибыл из Ниццы. После возвращения он не контактировал с должностными лицами или депутатами.

Ранее "Страна" писала о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова. После Шахова заболели еще два депутата: Сергей Вельможный, а также Руслан Горбенко.