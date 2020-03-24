Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, которая в соцсетях писала о том, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.

О задержании сообщает пресс-служба СБУ.

"В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о Covid-19, способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения. По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, женщина "поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп".

"В сообществах она периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии. После введения правительством ограничительных мер из-за эпидемиологическую ситуацию в стране пропагандистка приняла новый "тренд" и начала распространять в сети фейки про коронавирус", - пишет СБУ.

В СБУ показали скриншот одного из постов женщины. В нем она уверяла, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.

Фото: ssu.gov.ua

Ведомство сообщает, что в рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту ее жительства. Дома у женщины правоохранители обнаружили компьютерную и мобильную технику с материалами, которые доказывают противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что в СБУ назвали фейком видео о том, как пассажира автобуса избили из-за симптомов коронавируса.

Также мы писали о том, что украинская полиция сообщила о нахождении автора фейка про уголовную ответственность за прогулку с детьми во время карантина.