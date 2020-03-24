Всего за сутки в Италии, которая вышла в мировые лидеры по числу жертв нового коронавируса, от него умерли 743 пациента.

Общее число смертей на Апеннинах теперь составляет 6 820 человек, сообщают итальянские издания со ссылкой на данные департамента гражданской обороны страны.

Число заболевших во вторник возросло на 3 612 человек и достигло 54 030 человек. В общей сложности с появления коронавируса в Италии положительный анализ на эту инфекцию сдали более 69 тысяч человек.

Выздоровели 8 326 человека - на 894 человека больше, чем днем ранее.

Таким образом, за последние сутки в стране вновь снизились темпы распространения заболевания: в понедельник сообщалось о почти 3,8 тыс. новых случаях.

Ранее "Страна" сообщала, что реальное число заболевших коронавирусом в Италии может достигать 600 тысяч.

В понедельник сообщалось о смерти 601 человека, в то время как в воскресенье был информация о 652 умерших, а в субботу – о 793 жертвах.