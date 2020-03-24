Жителя Киева, который вернулся из-за границы с симптомами ОРВИ, местные медучреждения отказываются принимать из-за неподписанной декларации с семейным врачом.

Об этом сообщает председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в Facebook.

"Гражданин Украины, житель Киева (левый берег), только что вернулся из-за границы с такими симптомами: лихорадка, насморк, сухой кашель. Состояние ухудшается, но пока не тяжелое и не подпадает под категории экстренных. НИГДЕ, куда бы он обращался по телефону, до сих пор не согласились оказывать ему помощь, поскольку он не задекларировал отношения с одним семейным врачом", - пишет Надутый.

Он считает, что таких граждан немало и подобных случаев будет все больше и к таким делам стоит подключиться адвокатам. "Кто обеспечивает опеку больных ОРВИ граждан в период эпидемии COVID- 19, если у них не заключена декларация с семейным врачом?", - также спрашивает эксперт.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса начали закрывать пятизвездочные отели.

Также мы писали о том, что в больницах Киева есть 7 тысяч мест для зараженных коронавирусом.