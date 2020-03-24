Во вторник, 24 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 27,955 грн/$1 с 27,615 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,92-27,99 грн/$1. Об этом сообщае "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

В то же время Нацбанк Украины укрепил официальный курс нацвалюты на 25 марта до 27,7728 грн/$1 после снижения накануне до 28,1126 грн/$1.

На наличном рынке курс гривни во вторник был стабилен и к завершению рабочего дня лишь чуть укрепился - до 27,51-28,30 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,53-28,37 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке 24 марта курс гривни отреагировал на падение на межбанке и снизился до 27,97-28,13 грн/$1) с 27,99-27,96 грн/$1 в конце рабочего дня 23 марта.

Банки при онлайн обмене сузили спрэды, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank - 27,60-28,23 грн/$1 (в понедельник вечером - 27,50-28,23 грн/$1), у ПриватБанка - 27,7-28,16 грн/$1 (27,25-28,35 грн/$1), у Ощадбанка - 27,1-28,4 грн/$1 (27,0-28,4 грн/$1), у Райффайзен банка Аваль - 27,4-28,3 грн/$1 (27,65-28,60 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,81 грн/$1 с 28,13 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к основным иностранным валютам на 25 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,4471

BYN 1белорусский рубль - 10,6336

EUR 1 ЕВРО - 30,1057

JPY 10 японских йен - 2,5062

CAD 1 канадский доллар - 19,1954

ILS 1 новый израильский шекель - 7,6421

RUB 10 российских рублей - 3,5456

HUF 100 венгерских форинтов - 8,5339

GBP 1 фунт стерлингов - 32,7039

CZK 1 чешская крона - 1,0828

CHF 1 швейцарский франк - 28,4645

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,934

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 марта составил 659,2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $602,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина хочет получить от МВФ 10 млрд долларов.

Также мы сообщали, что Аваков озвучил антикризисный план: получить транш от МВФ и дать безработным по 100 долларов.