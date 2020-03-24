Активистка из Швеции Грета Тунберг заявила в интервью журналу New Scientist, что подозревает, что она вместе с отцом Сванте Тунбергом после поездки в Европу заразились коронавирусом.

Девочка отметила, что она и ее 50-летний отец имеют симптомы, схожие с теми, что бывают при коронавирусе. Она заявила, что у неё кашель, озноб, больное горло, правда без температуры.

Тунберг проделала путешествие по железным дорогам Центральной Европы уже после того, как некоторые страны начали вводить транспортные ограничения на фоне распространения коронавируса.

Тунберг отметила, что ее и отца не проверяли на коронавирус, так как в Швеции тестируют на коронавирус только пациентов с самыми тяжелыми симптомами и представителей наиболее уязвимых групп населения.

Активистка приняла решение самоизолироваться, так как не хочет подвергать кого-либо риску заражения. Через некоторое время после возвращения из поездки она начала чувствовать симптомы, которые бывают при коронавирусе, а у отца эти симптомы проявились сильнее. Если бы не отец, она бы и не подумала, что больна чем-то серьезным. Людей легко заражать коронавирус из-за особенностей симптоматики, поведала Тунберг.