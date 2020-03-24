Руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко высказался по поводу ужесточения ограничений для предотвращения распространения коронавируса. По его мнению, оно необходимо, но в рамках соблюдения конституционных свобод.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", а также рассказал, какие ограничения могут появиться в случае введения режима чрезвычайного положения.

По словам Крищенко, возможны ограничение свободы передвижения по улицам.

"В какой форме это будет – комендантский час или ограничения в определенных местах – пока говорить сложно. Ограничения могут коснуться передвижения личного транспорта, могут быть установлены его проверки. Также могут быть приняты меры по количеству людей в автомобиле", - предположил чиновник.

Также он упомянул о запрете проведения любых массовых мероприятий и усилении охраны стратегических объектов.

Отвечая на вопрос о целесообразности ужесточения ограничительных мер, Крищенко сказал, что оно целесообразно с учетом того, что Киев – очень большой город. Однако он считает, что нельзя ограничивать конституционные свободы граждан.

"Обратите внимание, не нужны меры по ограничению прав граждан, предусмотренные при чрезвычайном положении, как-то: закрытие определенных СМИ, разрешение на доступ к частной собственности", - высказался руководитель главка полиции.

По его мнению, в первую очередь ужесточение должно касаться людей, которые прибыли из-за границы и нарушают свои обязательства, а также передвижений по городу, "поскольку мы видим, что действенный способ предотвращения распространения коронавируса – это самоизоляция, ограничение контактов".

Также Крищенко рассказал, что карантин не повлиял на криминогенную обстановку в столице.

"Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", - сказал он.

По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

Крищенко добавил, что ограничение возможности выхода на улицу в ночное время поможет предотвратить мародерство в столице.

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал он.

Полицейский сделал вывод, что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но и для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх.

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