Лоукостер Ryanair остановил все свои полеты как минимум до лета
Ирландский лоукостер Ryanair заявила об отмене большинства своих авиарейсов со вторника, 24 марта. При этом перевозчик считает, что вряд ли полеты возобновятся в апреле и мае. Об этом сообщается на странице авиакомпании в соцсети.
Компания заявила, что предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.
"Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия", - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.
В Ryanair также заявляют, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мер, получат электронное письмо по поводу дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".
"В это время никто не знает, как долго будет длиться это отключение из-за Covid. Опыт в Китае предполагает 3-месячный период для распространения вируса, который будет такой же или или сокращен. Мы не ожидаем выполнять рейсы в апреле и мае в это время, но это явно будет зависеть от советов правительства, и мы во всех случаях соблюдаем эти инструкции", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина договорилась с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки.
Также мы сообщали, что авиакомпания "Белавиа" до мая отменила рейсы в Россию.