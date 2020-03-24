Ирландский лоукостер Ryanair заявила об отмене большинства своих авиарейсов со вторника, 24 марта. При этом перевозчик считает, что вряд ли полеты возобновятся в апреле и мае. Об этом сообщается на странице авиакомпании в соцсети.

Компания заявила, что предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

"Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия", - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

В Ryanair также заявляют, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мер, получат электронное письмо по поводу дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".

"В это время никто не знает, как долго будет длиться это отключение из-за Covid. Опыт в Китае предполагает 3-месячный период для распространения вируса, который будет такой же или или сокращен. Мы не ожидаем выполнять рейсы в апреле и мае в это время, но это явно будет зависеть от советов правительства, и мы во всех случаях соблюдаем эти инструкции", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина договорилась с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки.

Также мы сообщали, что авиакомпания "Белавиа" до мая отменила рейсы в Россию.