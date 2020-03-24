Венгерский лоукостер Wizz Air приостанавливает выполнение рейсов как в Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского, так и из него.

Такое решение связано с постановлением Кабинета министров Украины о временном закрытии большинства украинских аэропортов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление авиакомпании.

Рейсы отменены на период с 24 марта по 14 апреля.

"Пассажиры, бронирования которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании", - предупредила авиакомпания.

Wizz Air пообещала 120% компенсации стоимости билетов на счет WIZZ в форме кредита. Его можно будет использовать в течение следующих 24 месяцев - на приобретение услуг и товаров авиакомпании.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, но для его оформления потребуется больше времени. Кроме того, в этом случае компания возместит только 100% начального тарифа билета.

В Wizz Air также попросили пассажиров, бронировавших билеты через туристические агентства и их сайты, связаться с компаниями, в которых они приобрели билеты.

"Хотя нынешняя ситуация вызвана не зависящими от нас обстоятельствами, Wizz Air просит прощения за неудобства, связанные с закрытием аэропорта, и, соответственно, отменой рейсов, и уверяет, что безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются главным приоритетом авиакомпании", - извинились в пресс-службе перевозчика.

Как писала "Страна", со вторника в Украине прекратили работу все аэропорты, кроме "Борисполя" и "Львова".

Также мы сообщали, что Кабинет министров запретил вылет пассажиров с целью туризма.