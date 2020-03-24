На фоне объявленного карантина, который остановил значительную часть экономики Украины, страна оказалась на пороге серьезнейшего бюджетного кризиса.

В марте госбюджет может выйти на антирекорд по сборам.

По данным Государственной казначейской службы, на 24 марта план по доходной части бюджета выполнен всего на 65,1%. То есть, недополучено почти 35%, а это больше 34 млрд гривен.

"Понятно, что на конец месяца цифры еще могут поменяться. Но в то, что бюджетная дыра серьезно уменьшится, верится с трудом, так как отечественная экономика сейчас фактически парализована карантином", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Стоит отметить, что недобор по бюджету наблюдается с начала года. Но и я январе, и феврале минус не такой существенный, как в марте. В январе бюджет недовыполнен на 21,5%, в феврале — на 4,7%.

С мартовскими доходами пока — полная катастрофа. Так, по таможне план выполнен всего на 60,8%, недобор — 11,8 млрд гривен. Общие поступления от налоговых органов и таможне недовыполнены на 34,7% (а это минус 29,4 млрд гривен).

Общий фонд бюджета недобрал больше 30,5 млрд гривен (поступило 65,2% от плана). Специальный фонд выполнен на 64,2%, а собственные поступения бюджетных учреждений - на 63,9%.

По местным бюджетам и ЕСВ пока выполнено всего 61,3% от плана (минус 9,6 млрд гривен).

За квартал с учетом данных за неполный март, недовыполнение бюджета составляет 21,7%, а бюджетная дыра — почти 52 млрд гривен. "Это фактически столько же, сколько за весь прошлый год", — отмечает Алексей Кущ.

По его словам, на эти показатели пока еще не повлиял надвигающийся экономический кризис и лишь по касательной по ним ударил карантин (ведь полмесяца его не было),

"Это проекция на бюджет украинского экономического кризиса, который у нас начал развиваться задолго до мирового", — говорит эсперт.

Самый большой "должник" бюджета — традиционно таможенная служба. В марте они недовыполнили план более чем на 11 млрд, а за три месяца этого года — на 26 млрд гривен.

Объяснений тут несколько. Главный аргумент, на который ссылаются и сами таможенники — слишком крепкая гривна. Большинство таможенных платежей (импортный НДС, многие пошлины) привязаны к курсу доллара и евро, следовательно в гривнах они автоматически уменьшились.

Но, с другой стороны, гривня начала падать еще с конца февраля и в марте этот аргумент вряд ли может работать.

Кроме того, власти обещали борьбу со схемами и контрабандой.

"Это десятки миллионов долларов, которые позволили бы перекрыть потери от укрепления гривны. Только фиктивное возмещение НДС это порядка 130 млрд гривен в год и больше 10 млрд гривен в месяц. Если таможня продолжает показывать минус, это значит, что никакой борьбы со схемами и контрабандой в реальности не происходит", — считает Алексей Кущ.

Также сказывается падение промышленности, которое продолжается уже восемь месяцев кряду — предприятия платят меньше налогов и ЕСВ.

"Если учесть еще и дополнительные поступления от "Нафтогаза", который перечислил около 13 морд гривен в бюджет после получения 3 млрд долларов от "Газпрома", и уменьшение по возмещению НДС на 3 млрд гривен, по сравнению с прошлым годом, реальная дыра в бюджете еще больше, — говорит Кущ.

И это с учетом того, что основной урон от карантина Украина ощутит уже в следующем месяце, как и удар начавшегося экономического кризиса. Уменьшение по доходам может немного сгладить девальвация гривны, но минус все равно будет рекордным, — считают экономисты.

В такой ситуации уже в самое ближайшее время может возникнуть проблема и с расходной частью — финансировать бюджетные программы будет просто не за что.

"Придется идти на секвестр бюджета (то есть уменьшать расходы - Ред.) либо увеличивать дефицит бюджета", — считает Кущ. Впрочем, увеличение бюджетного дефицита может очень не понравится МВФ, на кредит от которой рассчитывают власти.

В такой ситуации не совсем понятно откуда власти будут брать деньги на помощь бизнесу, который остановился из-за карантина и людям, которых отправили в отпуска за свой счет. Если даже нынешний уровень расходов нечем финансировать. Деньги от МВФ (если они вообще будут) пойдут на пополнение золотовалютных резервов (которые Нацбанк сейчас активно тратит на поддержание курса гривны) и лишь в малой степени - на покрытие дефицит бюджета.

Теоретически есть два выхода — либо включить печатный станок, либо все же поднимать вопрос о реструктуризации внешнего долга, а если кредиторы на это не пойдут, то объявить дефолт.

"Реструктуризация долгов и увелчение бюджетного дефицита позволит аккумулировать стабилизационный фонд в 300-350 млрд гривен, который можно пустить на поддержку экономики", — говорит Алексей Кущ.

Но пойдут ли на это власти — вопрос пока открытый. Оба этих пути (эмиссия гривны с увеличением дефицита бюджета и прекращение выплат по внешнему долгу) вряд ли будет одобрены МВФ.