В Броварах Киевской области коронавирусом заболела 21-летняя девушка, состояние медики оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

Девушка госпитализирована. Предварительно, больная контактировала с иностранцами. Ее члены семьи на самоизоляции, а дома была проведена дезинфекция, пишет Сапожко.

Фото: facebook.com

В Киеве на 24 марта зафиксированы 28 подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией, всего протестировано 1297 киевлян.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине зарегистрированы 84 случая заражения Covid-19.

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса начали закрывать пятизвездочные отели.

Также мы писали о том, что в Киеве запретили киоскам торговать кофе, шаурмой и алкоголем.