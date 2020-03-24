В Днепре с четверга в общественный транспорт пустят только по спецпропускам. Фото: dp.informator.ua

С четверга, 26 марта, в Днепре из-за остановки работы общественного транспорта специальными разрешениями на проезд по определенным маршрутам смогут воспользоваться лишь некоторые категории горожан. Об этом сообщили в Департаменте транспорта горсовета.

Там назвали категории лиц, которым полагается спецпропуск для проезда в общественном транспорте:

  • медработники,
  • сотрудники правоохранительных органов,
  • работники сферы ЖКХ,
  • сотрудники ГСЧС,
  • сотрудники электросетей,
  • сотрудники продуктовых магазинов,
  • работники почтовых служб и служб связи,
  • сотрудники банков,
  • работники складов продовольствия,
  • работники пищевой промышленности,
  • сотрудники фармацевтических компаний,
  • работники сферы транспорта (авто-, электро-, ж/д предприятий),
  • работники АЗС,
  • работники социальных служб,
  • сотрудники районных, городских и областных администраций.

Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом нужно получить специальный пропуск.  Для этого руководители предприятий любой формы собственности могут обращаться с заявлением на имя главы городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Михаила Лысенко со списком сотрудников (с указанием должности) и описанием чем занимается организация.

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