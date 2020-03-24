В Днепре объяснили, кто сможет пользоваться общественным транспортом и как получить пропуск
С четверга, 26 марта, в Днепре из-за остановки работы общественного транспорта специальными разрешениями на проезд по определенным маршрутам смогут воспользоваться лишь некоторые категории горожан. Об этом сообщили в Департаменте транспорта горсовета.
Там назвали категории лиц, которым полагается спецпропуск для проезда в общественном транспорте:
- медработники,
- сотрудники правоохранительных органов,
- работники сферы ЖКХ,
- сотрудники ГСЧС,
- сотрудники электросетей,
- сотрудники продуктовых магазинов,
- работники почтовых служб и служб связи,
- сотрудники банков,
- работники складов продовольствия,
- работники пищевой промышленности,
- сотрудники фармацевтических компаний,
- работники сферы транспорта (авто-, электро-, ж/д предприятий),
- работники АЗС,
- работники социальных служб,
- сотрудники районных, городских и областных администраций.
Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом нужно получить специальный пропуск. Для этого руководители предприятий любой формы собственности могут обращаться с заявлением на имя главы городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Михаила Лысенко со списком сотрудников (с указанием должности) и описанием чем занимается организация.
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