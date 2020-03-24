С четверга, 26 марта, в Днепре из-за остановки работы общественного транспорта специальными разрешениями на проезд по определенным маршрутам смогут воспользоваться лишь некоторые категории горожан. Об этом сообщили в Департаменте транспорта горсовета.

Там назвали категории лиц, которым полагается спецпропуск для проезда в общественном транспорте:

медработники,

сотрудники правоохранительных органов,

работники сферы ЖКХ,

сотрудники ГСЧС,

сотрудники электросетей,

сотрудники продуктовых магазинов,

работники почтовых служб и служб связи,

сотрудники банков,

работники складов продовольствия,

работники пищевой промышленности,

сотрудники фармацевтических компаний,

работники сферы транспорта (авто-, электро-, ж/д предприятий),

работники АЗС,

работники социальных служб,

сотрудники районных, городских и областных администраций.

Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом нужно получить специальный пропуск. Для этого руководители предприятий любой формы собственности могут обращаться с заявлением на имя главы городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Михаила Лысенко со списком сотрудников (с указанием должности) и описанием чем занимается организация.

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