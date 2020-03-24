В Днепре останавливают общественный транспорт с четверга 26 марта. Им смогут пользоваться только сотрудники критической инфраструктуры.

В Департаменте транспорта горадминистрации назвали категории лиц, которым полагается спецпропуск для проезда:

- медработники,

- сотрудники правоохранительных органов,

- работники сферы ЖКХ,

- сотрудники ГСЧС,

- сотрудники электросетей,

- сотрудники продуктовых магазинов,

- работники почтовых служб и служб связи,

- сотрудники банков,

- работники складов продовольствия,

- работники пищевой промышленности,

- сотрудники фармацевтических компаний,

- работники сферы транспорта (авто-, электро-, ж/д предприятий),

- работники АЗС,

- работники социальных служб,

- сотрудники районных, городских и областных администраций.

Проезд для вышеперечисленных категорий горожан в общественном транспорте будет бесплатным.

Люди без пропусков допускаться в общественный транспорт не будут, как и те, кто без масок.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал в комментарии "Стране", как будет работать транспорт в условиях ограничений.

"Сейчас мы занимаемся тем, что массово переводим транспорт на систему – специальный режим работы. Полицейские, сотрудники аптек, кассиры, сотрудники критической инфраструктуры, это те группы, которые получат специальные пропуска. Промышленные предприятия должны самостоятельно обеспечить проезд своих сотрудников. Журналистам также пропуска выдавать не будем. Собираем списки со всех предприятий и министерств.

На данный момент транспорт не будет работать до конца карантина, а там решим. Также мы сейчас отрабатываем схему, чтобы в специальном транспорте находились сотрудники полиции, которые будут проверять пропуска, как это сделано в Киеве. Это будут те же маршрутные такси, но по специально разработанным маршрутам и расписаниям. Пропуски будут выдавать в городском совете. Руководитель предприятия должен будет обратиться с письмом и обоснованием. Сейчас у нас уже стоит очередь из сотрудников правоохранительных органов. Очень надеюсь на ответственность и исполнительность руководителей предприятий и государственных органов", - рассказал Филатов.

Напомним, такие ограничения связаны с карантинными мерами в связи с коронавирусом, которые инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским и утверждены Постановлением Кабинета Министров №215.

Напомним, ранее общественный транспорт остановили следующие города: Киев, Тернополь, Луцк, Ужгород, Черкассы, Мукачево. Там тоже перевозят только работников критически важной инфраструктуры.

Также мы писали, что в Одессе тоже ограничивают работу общественного транспорта.