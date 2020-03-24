Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждены в Тернопольской области во вторник. Это 54-летний мужчина и 41-летняя женщина из одного района. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в области достигло четырех.

Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 - тоже жительница Монастырского района? 1979 г.р.. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

Итого, по состоянию на 17:00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.

Фото: facebook.com

Напомним, что до этого в Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заражения коронавирусом на похоронах.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области первым человеком, зараженным Сovid-19, стал священник.