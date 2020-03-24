В среду, 25 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. В южной части страны синоптики обещают порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью на всей территории Украины ожидается мороз до 5-7 градусов. Лишь в Херсонской и Запорожской областях ночная температура может балансировать около ноля градусов.

Днем в среду вернется плюсовая температура. Теплее всего будет на юге и востоке, где в дневные часы прогреется до +809 грабусов. На остальной территории страны - до +5-7.

Фото: meteo.gov.ua

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