Президент Владимир Зеленский во время встречи с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном обратился к правительству КНР с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом. В частности, президент попросил тест-системы, медицинское оборудование и лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны во вторник, 24 марта.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил за уже полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

"Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно", - сказал Зеленский в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине медоборудование и препараты для борьбы с коронавирусом.

Также мы писали, что в течение двух суток Украина получит от Китая 10 млн тестов и 1 млн масок.