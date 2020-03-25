88% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в Украине, в том числе 35% очень сильно обеспокоены и лишь 6% наших соотечественников не переживают по поводу эпидемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 21-24 марта Киевским международным институтом социологии (КМИС) на онлайн-панели Inpoll.

На вопрос, должны ли меры по обеспечению карантина в Украине быть более жесткими, чем сейчас, или же их вполне достаточно, 40% опрошенных ответили, что меры нужно ужесточить. 33% считают, что меры вполне адекватные, и 22% полагают, что введено слишком много ненужных ограничений. То есть, 55% против ужесточения мер.

В то же время, несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук.

В частности, рекомендации выходить из дома только в случае крайней необходимости никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% опрошенных, тогда как всегда придерживаются 39%. Не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают не нужным), всегда одевают 23%. Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20%.

Рекомендацию дезинфицировать мобильный телефон и другие вещи, вернувшись домой с улицы, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%). Рекомендацию прикасаться к кнопкам лифта и ручкам дверей в перчатках или через салфетку не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%). Часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда. Не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%).

Из проблем и сложностей, которые больше всего беспокоят опрошенных, они в первую очередь указали проблемы здоровья близких (65%), затем - своего здоровья (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%) , отсутствие транспорта (15%). Угроза потерять работу (9%), и неоплачиваемый отпуск (7%) внизу списка, но опрос был проведен лишь спустя несколько недель по введении мер.

Всего в ходе опроса было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, пользуются Интернетом (около 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам уже выписали 32 админпротокола за нарушение карантина, больше всего - на Донбассе.

Также мы сообщали, что краинцы на 76% уменьшили покупки ювелирных изделий и на 61% - одежды и обуви.