Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 23 марта. Отмечается, что зарплата некоторых медиков увеличится в три раза.

Ранее с этой инициативой выступил министр здравоохранения Илья Емец. "Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения", – заявил он.

Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, которые работают в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

Напомним, что стало известно, как задействуют украинских студентов-медиков в борьбе с коронавирусом.

Также мы писали о том, что Минобороны призвало медиков и волонтеров помочь украинским военным бороться с коронавирусом.