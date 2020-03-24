В последнее время все активнее ходят разговоры о скорой отставке главы Министерства охраны здоровья Ильи Емца.

Источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией в ведомстве, рассказал "Стране", что Емец действительно написал заявление об отставке несколько дней назад в "порыве чувств".

"Он очень эмоциональный, это в его духе. Он и в Кабмине Азарова считался достаточно конфликтным. Но заявление не подписано", - сообщил наш собеседник.

Как он считает, одна из причин желания министра покинуть пост - это непростая обстановка в Минздраве. Руководитель МОЗ не нашел общего языка с главным санитарным врачом Виктором Ляшко и несколькими своими заместителями. Среди них числится и Ирина Микичак, назначенная первым замом Емца 18 марта.

Микичак является сторонницей экс-главы министерства Ульяны Супрун. Более того, по информации нашего источника, "сама Супрун уже неделю ходит в Минздрав как на работу".

В медицинском сообществе обсуждают несколько кандидатур вероятных преемников Емца в числе, если его отставку все же примут. Это экс-губернатор Одесской области с медицинским дипломом Максим Степанов, Виктор Лысак, который уже был замом министра здравоохранения, а также Ляшко - основной спикер МОЗ на брифингах. посвященных ситуации с коронавирусом.

Но в нынешней ситуации наиболее вероятный сценарий - назначение исполняющей обязанности министра Ирины Микичак.

"Это все равно, что вернуть Супрун в Минздрав", - резюмировал наш источник.

Подробнее о ситуации в Минздраве и в украинском здравоохранении во время эпидемии коронавируса читайте в статье "Страны" "Деньги должны идти за коронавирусом, а не за пациентом". Отменят ли второй этап медреформы с 1 апреля".

Напомним еще не прошло и месяца с момент назначения Ильи Емца главой МОЗ. "Страна" подробно рассказывала об этом человеке.

Ранее мы анализировали, отменят ли очередной этап реформы Супрун в связи с ситуацией в Украине.