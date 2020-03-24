В Индии вводится общенациональный карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Режим начнет работать в полночь по местном времени со вторника на среду, 25 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Associated Press.

Как сообщается подобные меры рассчитаны 21 день.

"Чтобы спасти Индию и каждого жителя страны будет введен запрет на выход из домов без крайней необходимости", - сказал Моди в ходе телеобращения во вторник.

Индия является второй по численности населения страной в мире. К настоящему моменту на территории этой страны выявлено около 500 случаев заражения. Десять человек скончались.

Как сообщалось, в Индии остановили действие всех выданных иностранцам виз до 15 апреля.