Запрет выходить из дома на три недели. В Индии вводят тотальный карантин
В Индии вводится общенациональный карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Режим начнет работать в полночь по местном времени со вторника на среду, 25 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Associated Press.
Как сообщается подобные меры рассчитаны 21 день.
"Чтобы спасти Индию и каждого жителя страны будет введен запрет на выход из домов без крайней необходимости", - сказал Моди в ходе телеобращения во вторник.
Индия является второй по численности населения страной в мире. К настоящему моменту на территории этой страны выявлено около 500 случаев заражения. Десять человек скончались.
Как сообщалось, в Индии остановили действие всех выданных иностранцам виз до 15 апреля.
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