На внеочередном заседании Верховной Рады, которое планируется на четверг, 26 марта, могут рассмотреть кадровые вопросы в правительстве. Такое развитие событий не исключает народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Я также не исключаю, что на этом заседании могут быть приняты кадровые изменения, в том числе по Кабмину", - сказала Янченко во вторник в эфире телеканала "Украина-24".

По ее словам, перед внеочередным заседанием аппарат Верховной Рады должен обеспечить депутатов защитными средствами.

При этом Янченко уточнила, что официальной информации о проведении внеочередного заседания парламента пока нет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде зарегистрировали законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции.

Также мы сообщали, как и почему в Раде хотят отменить квоты на ТВ в рамках борьбы с эпидемией.