Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые успели создать отечественный тест для выявления коронавируса.

Об этом в Facebook написала ведущий научный сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень. По ее словам, в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта, несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру.

"И ситуация с отпусками за свой счет или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым – это "хорошая" ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики..." – пишет Пивень.

Ученая отмечает, что как бы цинично это ни звучало, но благодаря коронавирусу нардепы, чиновники и простые украинцы вспомнили, что в стране есть наука, в которую государство практически не вкладывает деньги. Митинги или акции протеста никогда не обращали внимание властей на проблемы ученых и науки.

Фото: facebook.com/opiven

В своей предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные благодаря содействию президента Владимира Зеленского якобы 250 тысяч тестов на Covid-19 из Китая.

"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то, и немного не столько, ошибся, с кем не бывает, хотел же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины, чтобы ПЦР проводить и обнаруживать присутствие генома вируса у пациентов)", – рассказала Пивень.

В комментарии к публикации Оксана отметила, что ученые ее Института уже успели разработать свою тест-систему по коронавирусу.

Фото: facebook.com/opiven

Напомним, что по данным Зеленского Украина получит от Китая 10 млн тестов и 1 млн масок.

Также мы читали о том, что в Украине уже три производителя создали свои тест-системы на выявление коронавируса.