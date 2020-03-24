На сайте Верховной Рады Украины появился новый законопроект о запрете возврата Приватбанка прежним владельцам. Его внес Кабмин. Сразу же появился и текст законопроекта.

"Это сейчас не характерно, так как обычно текст появляется только через день-два. Это говорит о том, что законопроект постараются принять как можно быстрее. Возможно - уже в этот четверг. Это ключевое требование МВФ", - пишет о случившемся телеграм-канал "Политика страны"

Как сообщалось, МВФ больше не требует от Украины срочно продать земли. Главное условие для кредита - "антиколомойский" закон.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект, который запрещает возвращать Приватбанк.