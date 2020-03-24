Представители т.н. "ДНР" в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу предложили Киеву альтернативные участки для разведения сил и средств от линии соприкосновения, но Киев отказался согласовать новые участки разведения сил на Донбассе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя "ДНР" в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова.

Заседание рабочей группы по вопросам безопасности состоялось в формате видеоконференции 24 марта и началось в 9:00 кв. Встреча продлилась четыре часа.

В "ДНР" представили для рассмотрения два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее Донецка, также два дополнительных участка внес представитель "ЛНР". Но в "республиках говорят, что "украинская сторона не внесла ни конструктивных изменений в свои предыдущие предложения, ни дополнительных альтернативных локаций".

Напомним, что Украина в полночь 22 марта полностью закрыла линию разграничения на Донбассе.

Также мы писали о том, что "ДНР" полностью закрыла въезд и выезд на подконтрольную Украине территорию.