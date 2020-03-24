В Европейском Союзе согласовали начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи в Твиттере.

По его словам, решение было принято на заседании Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.

"Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны. Это также громкий и четкий месседж для Западных Балкан: ваше будущее - в Европейском Союзе ", - отметил Вархейи.

"Мои искренние поздравления Северной Македонии и Албании по случаю получения заслуженного "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС. Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", - отметил еврокомиссар Йоханнес Хан. Как известно, Хан занимал должность комиссара по вопросам расширения до конца прошлого года.

Скриншот: Twitter/Oliver Varhelyi

Процедура предполагает, что теперь два государства-кандидата и ЕС будут проводить переговоры по соглашению об их членстве. В рамках переговоров будет оцениваться готовность к вступлению в Евросоюз по всем критериям, от соответствия законодательству до соблюдения принципов верховенства права. В итоге, при согласовании полного текста соглашения, страны могут стать полноценными членами ЕС.

Начало переговоров о расширении ЕС долгое время задерживалось из-за сопротивления Франции. В феврале Еврокомиссия предложила реформировать процесс вступления в соответствии с французским предложением, предоставив правительствам ЕС больше веса в процессе переговоров и упростив возможность остановки или перезагрузки переговоров.

Как сообщалось ранее, 19 марта послы ЕС согласовали проект решения, который должен позволить открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Северной Македонией, но упоминания о дате в нем не было.

"На фоне прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, единогласно установленных Советом ЕС в июне 2018 года, при условии одобрения со стороны Европейского совета, Совет решает начать переговоры о присоединении с Республикой Албания", - отмечалось в тексте. Идентичный проект документа составили для Северной Македонии.

Напомним, 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока.

Также мы писали, что ЕС изменил правила для вступления новых стран.