Минобороны Украины обратилось к волонтерам и медикам за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19. Военнослужащие нуждаются в содействии по работе со случаями и подозрениями на заражение.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных Сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей", - говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство обороны обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам, другим людям, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной борьбе против распространения коронавируса в рядах украинских военнослужащих.

Скриншот: Министерство обороны Украины в Фейсбук

Стоит отметить, что ранее официально не сообщалось о подтвержденных случаях заражения Covid-19 среди украинских военных. По последним данным в стране зафиксированы 97 случаев коронавируса, из них трое инфицированных погибли и один выздоровел.

Напомним, что недавно в Киевском военном госпитале с подозрением на коронавирус находится пенсионер Министерства обороны. Ему уже сделали два экспресс-теста на Covid-19, один из них показал положительный результат.