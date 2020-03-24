Украина отправит спецпоезд в Москву для вывоза своих граждан из России в условиях отмены железнодорожного сообщения между странами из-за коронавируса.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на организаторов эвакуации.

Сообщается, что специальный состав "Укрзализныци" прибудет в российскую столицу в субботу, 28 марта. В то же время в Москву из Украины поездом приедут граждане России, пожелавшие возвращения домой. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти около 500 украинцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в связи с пандемией в страну из-за рубежа вернулись около 30 тысяч граждан, еще столько же ждут своей очереди.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

Напомним, что Германия пообещала помочь эвакуировать украинцев из самых отдаленных точек Земли.

Также мы писали о том, что Польша займется эвакуацией украинцев из Латинской Америки, Южной Азии и Африки.